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JPNN.com - Nasional - Hukum

Polisi Buru Pelaku Pembakaran Bendera Merah Putih di Maleber Bandung, Ada Saksi Kunci

Selasa, 04 Agustus 2026 – 11:21 WIB
Polisi Buru Pelaku Pembakaran Bendera Merah Putih di Maleber Bandung, Ada Saksi Kunci - JPNN.COM
Ilustrasi garis polisi di TKP. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi masih menyelidiki kasus pembakaran bendera merah putih yang terjadi di wilayah Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung pada Minggu (2/8/2026).

Saat ini, fokus pencarian adalah pelaku dan satu orang saksi yang diduga sempat berpapasan saat kejadian berlangsung.

Kapolsek Andir Kompol Triyono mengatakan proses penyelidikan masih berjalan, sehingga pihaknya belum bisa menyampaikan informasi secara lengkap kepada publik.

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"Sementara masih kami lakukan penyelidikan. Ini lagi kami cari, ada satu saksi lagi yang kebetulan papasan sama pelaku pada saat kejadian. Masih kami cari itu orangnya," kata Triyono saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Menurutnya, polisi tengah menelusuri kamera pengawas atau CCTV, mengingat adanya dugaan pelaku melakukan tindakan lain di lokasi di luar wilayah Polsek Andir.

Triyono menduga, pelaku melakukan tindakan pembakaran bendera secara random. Namun, hal tersebut masih harus dipastikan, mengingat saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan.

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Pihak kepolisian akan menyampaikan persoalan video viral ini setelah penyelidikan rampung dilakukan.

"Diduga random ya, tapi ini masih penyelidikan," ucap Triyono.

Polisi masih menyelidiki kasus pembakaran bendera Merah Putih di Bandung. Pelaku dan satu saksi yang berpapasan saat kejadian masih diburu.

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TAGS   Pembakaran bendera Merah Putih  Bendera  Bendera Merah Putih  Bandung 
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