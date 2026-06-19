Polisi Buru Pemilik Wedding Organizer Darmawangsa, Kerugian Korban Rp 2,4 Miliar

jpnn.com, BANDUNG - Polisi masih memburu pemilik wedding organizer (WO) Darmawangsa berinisial SR, pelaku penipuan terhadap puluhan calon pengantin.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan mengatakan saat ini terduga pelaku masih melarikan diri.

Pihaknya akan segera menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) apabila pelaku tidak kooperatif dengan menyerahkan diri.

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"Saat ini juga Saudari S posisinya melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya. Nanti akan kami lakukan penyidikan dan akan kami terbitkan DPO apabila memang yang bersangkutan tidak ditemukan keberadaannya," kata Hendra di Bandung, Jumat (19/6/2026).

Dia menyebut saat ini tercatat ada 49 orang yang menjadi korban, yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat, mulai dari Bandung, Cimahi, Soreang, Sumedang, Garut, hingga Majalengka.

Hendra membeberkan total kerugian sementara yang dialami para korban mencapai Rp 2,4 miliar. Adapun modus yang dijalankan pelaku ialah dengan menawarkan promo paket pernikahan murah melalui media sosial.

Hal itu dilakukan untuk menarik minat korban. Setelah korban tergiur dan mengirimkan uang ke rekening pelaku, pemilik WO langsung memutus komunikasi.

"Setelah menerima pembayaran, mereka mematikan handphone dan kemudian tidak bisa ditemukan," jelasnya.