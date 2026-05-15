Polisi Buru Penjambret WNA Italia di Bundaran HI

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat tengah memburu pelaku penjambretan telepon genggam milik warga negara asing (WNA) asal Italia di kawasan Bundaran HI.

Kapolsek Metro Menteng Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Braiel Arnold Rondonuwu menyampaikan bahwa unit Reskrim Polsek dibantu SatReskrim Polres masih berupaya untuk mengidentifikasi pelaku.

Korban yang merupakan WNA asal Italia itu sudah dimintai keterangan, dan saat ini petugas berupaya memburu pelaku yang aksinya sempat terekam kamera warga.

Baca Juga: Komplotan Jambret Ini Beraksi di Pantai Anyer dan Carita

Braiel menjelaskan, barang yang diambil pelaku berupa satu unit telepon genggam Motorolla Neo 60 yang sedang dipegang oleh korban. "Korban sudah kami minta keterangan. Mohon dukungan semoga cepat terungkap," ujar Braiel.

Peristiwa penjambretan terjadi pada Kamis (14/5) sore.

Saat itu, korban sedang menggunakan telepon genggam di pinggir jalan di kawasan Bundaran HI. Tiba-tiba, pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna merah mendekati korban dan langsung mengambil telepon genggam tersebut.

Korban sempat mencoba mengambil kembali telepon genggamnya, tetapi saat mengejar pelaku, korban terjatuh. Seluruh peristiwa penjambretan itu terekam kamera yang berada di sekitar lokasi. (antara/jpnn)