JPNN.com - Kriminal

Polisi Buru Pria Berpistol di SPBU Bandung, Pelaku Siap-Siap Saja

Jumat, 24 April 2026 – 04:00 WIB
Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pengendara motor menodongkan benda mirip pistol di SPBU Moch Toha, Kota Bandung, Kamis (23/4/2026). Foto: tangkapan layar rekaman CCTV

jpnn.com, BANDUNG - Polisi mengatakan telah mendatangi lokasi kejadian aksi seorang pria mengeluarkan benda yang mirip senjata api di salah satu SPBU di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung.

Kanit Reskrim Polsek Regol Iptu Budi mengatakan pihaknya juga sudah meminta keterangan dari para saksi.

"Terkait kejadian ini, kami telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi," kata Budi saat dihubungi, Kamis (23/4).

Baca Juga:

Dia menyatakan saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui ikhwal pelaku yang melakukan penodongan tersebut.

"Saat ini kami masih melakukan penyelidikan. Mohon waktu, dalam proses lidik," katanya.

Aksi koboi jalanan itu terjadi pada Kamis (23/4).

Baca Juga:

Seorang pria terekam CCTV mengeluarkan benda yang mirip senjata api di SPBU saat sedang mengantre pengisian BBM.

Dalam video rekaman CCTV yang beredar di media sosial, tampak pengendara sepeda motor itu hendak menyerobot antrean. Dia lantas ditegur oleh pengendara lainnya.

Polisi mengatakan telah mendatangi lokasi kejadian aksi seorang pria mengeluarkan benda mirip pistol di SPBU Kota Bandung.

Bandung  Pistol  senjata api  koboi jalanan 
