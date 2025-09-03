Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Polisi Cari Provokator Utama Penjarahan Rumah Uya Kuya

Rabu, 03 September 2025 – 05:59 WIB
Polisi Cari Provokator Utama Penjarahan Rumah Uya Kuya - JPNN.COM
Uya Kuya. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian menangkap belasan orang yang diduga terlibat penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (30/8) malam.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan pada Selasa (2/9).

"Sudah belasan orang yang diamankan. Ada dua pokok perkara yang terjadi malam itu, penyerangan terhadap petugas dan penjarahan," kata AKBP Dicky Fertoffan dilansir Antara.

Akan tetapi, aparat belum membeberkan jumlah pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penjarahan rumah Uya Kuya.

AKBP Dicky hanya menyebut motif aksi penjarahan rumah Uya Kuya yaitu untuk mencari keuntungan pribadi.

"Motifnya apalagi selain mencari untung, biar menguasai harta 'kan," bebernya.

Menurutnya, belasan pelaku yang ditangkap terkait penjarahan rumah anggota DPR itu mayoritas merupakan warga setempat.

Namun, polisi masih terus mencari provokator aksi penjarahan rumah Uya Kuya.

