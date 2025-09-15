Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Polisi Ciduk 8 Remaja yang Menyerang Pelajar di Pejaten Barat

Senin, 15 September 2025 – 09:13 WIB
Ilustrasi penganiayaan. Ilustrator: Ardissa Barack/JPNN.com

jpnn.com, PASAR MINGGU - Polisi menangkap delapan remaja yang terlibat kasus penyerangan terhadap pelajar di Jalan Pejaten Barat Raya, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang terjadi pada Senin (8/9) malam pukul 19.30 WIB.

"Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap delapan orang remaja laki-laki antara lain MRS, GP, MBPP, MA, SAF, MIF, MA, dan MAAF," kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela di Jakarta, Senin.

Anggiat mengatakan pihaknya telah menerima laporan kasus tersebut pada Selasa (9/8) siang pukul 14.35 WIB.

Laporan tertuang dalam LP/B/091/IX2025/POLSEK PSM/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan/atau kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP juncto Pasal 170 KUHP pidana.

Dikatakan, saat itu ketiga korban yakni HR, R dan D pulang sehabis belajar bersama dengan menggunakan satu sepeda motor. Kemudian, mereka dihadang oleh sekelompok remaja hingga melukai mereka.

"HRR menderita luka bacok di bagian kepala, R menderita luka bacok pada bagian tangan dan D menderita luka memar pada bagian mata kiri dan luka pada bagian punggung," ucapnya.

Atas kejadian tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti berupa satu unit sepeda motor listrik dan satu ponsel milik para korban. Para korban diduga mengalami kerugian Rp15 juta. (antara/jpnn)

Polisi telah menangkap delapan remaja yang melakukan penyerangan terhadap pelajar di kawasan Pejaten Barat.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara

