Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Ciduk Pelajar yang Terlibat Aksi Pembacokan di Petamburan

Selasa, 07 Oktober 2025 – 06:00 WIB
Polisi Ciduk Pelajar yang Terlibat Aksi Pembacokan di Petamburan - JPNN.COM
Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tenggunan memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/10/2025)? ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, GROGOL PETAMBURAN - Polisi menangkap seorang anak berinisial KA (15) yang menjadi pelaku pembacokan dalam sebuah toko kelontong di Jalan Semeru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin.

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tenggunan menyebutkan bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) itu berhasil ditangkap dengan kerja sama pihak sekolah.

"Anak berhadapan hukum (ABH) ini diamankan hari ini, Senin, 6 Oktober 2025 pukul 14.00 WIB. Kami mengamankannya dengan cara berkolaborasi dengan pihak sekolah," kata Alexander kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Hingga kini, kepolisian masih mendalami motif ABH itu melakukan tindak penganiayaan.

"Jadi, untuk pemeriksaan ABH masih dilakukan di ruang periksa. Kami masih mendalami motif penyebab anak tersebut melakukan kejahatan," kata Alexander.

Adapun akibat insiden yang terjadi pada Jumat (3/10) itu, korban berinisial PL (18) mendapat luka pada tengkuknya, hingga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Baca Juga:

"Korban setelah mendapat luka tersebut, dilakukan pengobatan di RSCM. Sambil nanti kita melakukan permintaan visum ke RSCM. Hasil visum itu nanti guna sebagai barang bukti juga untuk kami. Sekarang korban sudah rawat jalan di rumah," kata Alexander.

Dalam video viral, sejumlah pelajar nampak terbirit-birit memasuki sebuah warung kelontong. Rupaya mereka tengah dikejar oleh pelajar lain yang membawa sebilah senjata tajam.

Polsek Grogol Petamburan menciduk seorang pelajar yang menjadi pelaku pembacokan.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus pembacokan  polsek grogol petamburan  Pelajar  diciduk polisi 
BERITA KASUS PEMBACOKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp