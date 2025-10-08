Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Ciduk Pelaku Pemalsuan Stiker VIP MotoGP Mandalika yang Beraksi Sejak 2024

Rabu, 08 Oktober 2025 – 17:51 WIB
Polisi Ciduk Pelaku Pemalsuan Stiker VIP MotoGP Mandalika yang Beraksi Sejak 2024 - JPNN.COM
Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Mataram Ipda Imamul Ahyar. (ANTARA/Dhimas B.P.)

jpnn.com, MATARAM - Aparat kepolisian telah menangkap pelaku pemalsuan stiker untuk akses pengguna kendaraan VIP pada perhelatan MotoGP 2025 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Mataram Ipda Imamul Ahyar mengatakan aksi pelaku berinisial MSU (33) yang berdomisili di Praya, Kabupaten Lombok Tengah tersebut terungkap dari hasil pemeriksaan.

"Dalam pengakuannya, dia (MSU) sudah dua kali musim MotoGP berturut-turut membuat stiker palsu, 2024 dan tahun ini," kata dia dikutip dari Antara, Rabu (8/10).

Baca Juga:

Kepada polisi, MSU mengaku membuat stiker palsu itu atas permintaan N dan A. Dengan adanya motivasi bayaran Rp50 ibu per stiker, MSU mencetak sedikitnya 100 stiker pada 2024.

"Untuk tahun ini dia cetak 240 lebih, itu laku habis terjual semua," ucap dia.

Atas peran dan keterlibatan orang lain, seperti N dan A kini dipastikan Ahyar masuk dalam pengembangan penyelidikan.

Baca Juga:

"Sembari menentukan perbuatan pidana MSU ini, kami juga dalami peran orang lain," ujarnya.

Polresta Mataram menangkap MSU di sebuah percetakan di wilayah Cakranegara, Kota Mataram.

Aparat kepolisian membekuk pelaku pemalsuan stiker VIP MotoGP di Mandalika yang sudah beraksi sejak 2024.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   polresta mataram  pemalsuan  stiker palsu  MotoGP  MotoGP Mandalika 
BERITA POLRESTA MATARAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp