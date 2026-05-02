Polisi Dalami Motif Massa Perusuh yang Bakar Pos Polisi di Cikapayang Bandung  

jpnn.com, BANDUNG - Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan memastikan aparat telah mengamankan sejumlah massa yang melakukan aksi pengerusakan di kawasan Tamansari, Kota Bandung, Jumat (1/5) malam.

Rudi mengatakan, polisi bakal mendalami motif dari massa karena mereka tidak mewakili masyarakat manapun, termasuk buruh yang sedang merayakan May Day.

"Nah ini kami belum tahu nih, kira-kira tadi kami berdiskusi, ini berorasi enggak, membela perjuangan suatu kelompok buruh tidak, menyampaikan pendapat juga tidak, yang ada pengerusakan," kata Rudi di Bandung, Sabtu (2/5).

Rudi pun tidak menyangka adanya aksi ini. Sebab, jauh-juah hari dia sudah berkoordinasi dengan aparat TNI maupun pemerintah daerah untuk menjaga keamanan dan memberikan pelayanan pada masyarakat termasuk mahasiswa.

"Ternyata pada sore hari menjelang malam terlihat 150-an massa tidak dikenal, dengan tadi itu ciri-ciri berpakaian hitam, menutup muka, tentunya menutup muka ini berusaha untuk menghindar supaya tidak diketahui identitas yang kemudian membawa bahan bakar," ujarnya.

Dari pantauan polisi, massa tersebut melakukan penyiraman, membawa botol yang sudah diisi juga minyak atau bahan bakar dengan sumbunya untuk membuat bom molotov. Selain itu mereka juga membawa benda-benda keras lainnya.

Massa kemudian melakukan perusakan traffic light, lampu lalu lintas, dan fasilitas umum, termasuk pos polisi serta videotron.

"Mereka juga melakukan sweeping dan jelas-jelas apa yang mereka lakukan, mereka bawa, mereka persiapan. Ini adalah perbuatan kriminal dan kami berkewajiban melindungi masyarakat. Masyarakat Bandung ini harus dilindungi oleh kami," ungkapnya.