Polisi Dapat Info Pembunuh Janda di Ponorogo Kabur ke Yogyakarta

Kamis, 29 Januari 2026 – 04:50 WIB
Petugas Satreskrim Polres Ponorogo melakukan olah tempat kejadian perkara dugaan pembunuhan seorang janda di dalam rumah korban di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (26/1/2026) (Antara/HO - Prastyo)

jpnn.com, PONOROGO - Petugas kepolisian terus memburu pelaku pembunuhan seorang janda di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Polisi mengaku menerima informasi bahwa pelaku melarikan diri ke wilayah Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

"Kami memperoleh informasi keberadaan terakhir terduga pelaku di wilayah Gunungkidul," kata Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali, Rabu.

Dia mengatakan informasi dari masyarakat terkait seorang remaja yang sempat menitipkan sejumlah barang kepada warga setempat.

Menurut Imam, berdasarkan keterangan warga di sekitar kawasan Watusigar, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul, terduga pelaku sempat menitipkan sepeda motor dan beberapa barang pribadi kepada seorang warga sebelum meninggalkan lokasi.

Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa pembunuhan tersebut, antara lain satu unit sepeda motor, senjata tajam, kapak, serta kunci gembok rumah korban.

"Barang-barang tersebut sudah kami amankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut," ujarnya.

AKP Imam menambahkan, terduga pelaku merupakan orang terakhir yang diketahui berada bersama korban. Hingga kini, polisi masih melakukan pencarian intensif terhadap terduga pelaku.

Petugas kepolisian terus memburu pelaku pembunuhan seorang janda di Ponorogo yang diduga berada di Yogyakarta.

TAGS   Yogyakarta  Ponorogo  janda dibunuh  pembunuhan 
