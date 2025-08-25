Polisi Datang, Pelaku Tawuran di Tebet Jaksel Kocar-kacir

Senin, 25 Agustus 2025 – 12:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Polisi datang, pelaku tawuran di Jalan Dr Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, kocar-kacir.

Petugas kepolisian menggagalkan aksi tawuran itu pada Minggu (24/8) malam pukul 22.00 WIB.

"Tidak sampai bentrok, baru mulai sudah langsung anggota kami datang, langsung bubar," kata Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan saat dihubungi, Senin.

Iwan mengatakan dalam pembubaran aksi tawuran itu tak ada yang diamankan.

"Aksinya belum terjadi, sehingga tidak ada yang diamankan," katanya.

Aksi tawuran tersebut viral di media sosial (medsos) Instagram @jakarta.terkini.

"Sejumlah remaja terlibat tawuran di Jalan Doktor Saharjo, Jakarta Selatan malam tadi sekira pukul 22.00 WIB, Minggu (24/8/2025)," demikian kutipan akun itu.

Terlihat kedua kelompok saling lempar batu, senjata tajam dan petasan.