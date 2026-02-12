Polisi Datangi Warga Nongkrong, Lalu Tes Urine, Ini Hasilnya

jpnn.com - Polisi di Bangka Barat melakukan tes urine secara acak dan mendadak kepada warga yang sedang menongkrong malam hari, di beberapa lokasi di Kecamatan Mentok.

Langkah itu dilakukan tim dari Polres Bangka Barat sebagai salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah itu.

"Ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bangka Barat," kata Kepala Seksi Humas Polres Bangka Barat Iptu Yos Sudarso di Mentok, Kamis (12/2/2026).

Tes urine terhadap sejumlah warga ini dilaksanakan bersamaan dengan patroli personel yang dilaksanakan pada program Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di sekitar Kecamatan Mentok.

Patroli dimulai dengan apel di Mako Satlantas Polres Bangka Barat, kemudian bergerak menyusuri titik-titik yang menjadi perhatian, seperti tempat berkumpulnya anak muda, antara lain di arena biliar Kampung Jawa, kawasan Pantai Bozem, Kampung Iklim Teluk Rubiah dan beberapa pantai lainnya.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada patroli dialogis, tetapi juga disertai pemeriksaan tes urine secara acak sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di ruang publik.

"Sasaran patroli kali ini memang diarahkan pada lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kami juga mencegah penyalahgunaan narkoba," katanya.

Menurut dia, pola patroli yang dilaksanakan merupakan langkah preventif untuk memastikan tidak ada ruang bagi peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di daerah itu.