Polisi di OKI Lebih Pintar dari Pengedar Sabu-Sabu dan Ekstasi ini

jpnn.com, OKI - Niat hati ingin mengelabui petugas dengan menyimpan narkotika di balik bingkai foto, pelarian SS (35) justru kandas.

Pria asal Desa Buluh Cawang, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ini tak berkutik saat Satresnarkoba Polres OKI melakukan penggeledahan di rumahnya, Senin, 20 April 2026, sekitar pukul 20.30 WIB.

Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto menerangkan penangkapan dilakukan setelah anggota menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satresnarkoba Polres OKI segera melakukan penyelidikan.

"Saat penggerebekan anggota menemukan satu bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan di atas bingkai foto yang tergantung di dinding ruang tengah," terang Eko, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, ditemukan pecahan tablet ekstasi warna hijau di atas kasur, serta alat hisap sabu-sabu dan timbangan digital di dalam rumah.

"Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya dan rencananya akan diedarkan kembali," ungkap Eko.

Petugas juga mengamankan barang bukti pendukung berupa satu unit telepon genggam, plastik klip kosong, serta alat timbang digital yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.