JPNN.com - Kriminal

Polisi Dikeroyok di Tempat Hiburan Malam Tanjungpinang

Jumat, 29 Mei 2026 – 17:41 WIB
Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang AKP Wamilik Mabel, Jumat (29/5/2026). ANTARA/Ogen

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Pengeroyokan dialami anggota polisi berinisial G di sebuah tempat hiburan malam (THM) Hangout, Jalan Aisyah Sulaiman, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), pada Minggu (24/5).

Polresta Tanjungpinang yang menerima laporan dari korban G masih melakukan penyelidikan.

"Pelapor adalah anggota Polsek Bukit Bestari, sedangkan terlapor dari manajemen THM Hangout," kata Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang AKP Wamilik Mabel, Jumat.

Kasat menjelaskan dugaan pengeroyokan tersebut terjadi di THM Hangout pada Minggu (24/5), sekitar pukul 03.00 WIB.

Kejadian berawal dari adanya kesalahpahaman antara pelapor dan terlapor hingga berujung pengeroyokan terhadap anggota Polri G.

Dalam insiden ini, pelapor G mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya.

AKP Wamilik melanjutkan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk kamera CCTV yang merekam kejadian dugaan pengeroyokan tersebut.

"Kami mencari tahu siapa yang memukul dan jumlahnya berapa orang. CCTV juga sudah kami pegang untuk dianalisa," ujarnya.

