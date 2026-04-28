JPNN.com - Nasional - Hukum

Polisi Gagalkan Penyelundupan 27 Kg Sabu-Sabu di Perairan Kepulauan Meranti

Selasa, 28 April 2026 – 15:40 WIB
Penampakan polisi menangkap kurir 27 Kg sabu-sabu di perairan Kepulauan Meranti. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, KEPULAUAN MERANTI - Polres Meranti menggagalkan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di wilayah perairan Kepulauan Meranti.

Dari pengungkapan ini sebanyak 27 kilogram sabu-sabu diamankan dalam Operasi Antik Lancang Kuning 2026 di tengah laut Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Senin (27/4/2026).

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yudha Prawira, mengatakan dua pria berinisial K (26) dan S (38) diamankan di lokasi.

Keduanya diduga berperan sebagai kurir.

"Dari tangan pelaku, petugas menyita 27 kilogram sabu yang dikemas dalam 17 paket merek Chinese Pin Wei dan 10 paket merek Gold Leaf,” ujar Putu, Selasa (28/4).

Aksi penggagalan ini bermula dari informasi intelijen terkait adanya pengiriman narkotika dari Malaysia melalui jalur laut Selat Akar.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penghadangan di tengah laut sekitar pukul 09.00 WIB.

Saat akan dihentikan, speedboat yang dikendarai pelaku mencoba melarikan diri dan bahkan berupaya menabrak petugas. Aparat kemudian memberikan tembakan peringatan hingga tindakan tegas terukur untuk menghentikan laju kapal.

TAGS   Narkotika  sabu-sabu  Polisi  Kepulauan Meranti 
