Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polisi Geledah Rumah Terduga Pelaku Peledakan SMAN 72, Ini yang Ditemukan

Sabtu, 08 November 2025 – 20:34 WIB
Polisi Geledah Rumah Terduga Pelaku Peledakan SMAN 72, Ini yang Ditemukan - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto. ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku peledakan di masjid SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto menjelaskan sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan beberapa rangkaian dalam proses penyelidikan.

"Mulai dari sterilisasi, pemeriksaan, olah TKP, pengumlulan barang bukti, sehingga melakukan penggeledahan ke salah satu rumah yang diduga merupakan pelaku," kata Budhi di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (8/11).

Baca Juga:

Dia mengatakan pihaknya juga melakukan bebarap persesuaian barang bukti yang ditemukan, termasuk yang ada di rumah.

"Ternyata ada kesuaian dari beberapa alat barbuk. Nanti secara detil, akan dipaparkan karena seluruh satuan kerja kayak densus," lanjutnya.

"Juga akan dipaparkan analisa terhadap motif tidak bisa sebentar dan tidak bisa sembarangan, butuh waktu," sambungnya.

Baca Juga:

Dia juga menyebutkan pihak kepolisian menemukan serbuk yang diduga digunakan untuk bahan peledak di rumah terduga pelaku.

"Ada beberapa bagian, makanya ini harus dijelaskan apa serbuk-serbuk tersebut. ini harus uji laboratorium," tuturnya.

Pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku ledakan di masjid SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SMAN 72  ledakan di SMAN 72  ledakan sman 72  Polda Metro Jaya 
BERITA SMAN 72 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp