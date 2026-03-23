Polisi Gencarkan Patroli Hindari Pencurian Rumah Kosong

Senin, 23 Maret 2026 – 16:31 WIB
Polisi Gencarkan Patroli Hindari Pencurian Rumah Kosong - JPNN.COM
Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol. Raden Muhammad Jauhari memberikan keterangan saat melakukan peninjauan di pos pelayanan. ANTARA/Irfan

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Polres Metro Tangerang Kota meningkatkan patroli sekaligus mengeluarkan imbauan kepada petugas keamanan wilayah agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap rumah kosong (rumsong) yang di tinggal mudik guna mencegah tindak kriminal pencurian.

“Kami mengimbau agar keamanan lingkungan meningkatkan patroli dan pengawasan. Jika ada hal mencurigakan, segera laporkan melalui layanan kepolisian 110,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari dalam keterangan persnya, Senin (23/3).

Selain imbauan, pihaknya juga menerjunkan personel kepolisian melakukan patroli guna mencegah tindak kejahatan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat selama periode mudik.

“Kami melaksanakan patroli dan pemantauan rumah kosong yang ditinggal mudik, sekaligus berkoordinasi dengan keamanan lingkungan agar dilakukan pengecekan secara rutin,” ujarnya.

Polres Metro Tangerang Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

"Dengan komunikasi dan kerja sama yang baik, diharapkan situasi kamtibmas selama momen lebaran tetap terjaga," kata dia.

Sebelumnya Wali Kota Tangerang Sachrudin telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh lurah dan camat agar melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna memberikan keamanan lingkungan.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui patroli guna mencegah adanya aksi pencurian terhadap rumah kosong. Maka itu pemantauan harus dilakukan berkala.

Aparat kepolisian menggencarkan patroli dan mengimbau warga lebih waspada menghindari pencurian rumah kosong.

Sumber Antara

