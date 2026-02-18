Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polisi Gerebek Kampung Narkoba Paling Sibuk di Palembang

Rabu, 18 Februari 2026 – 21:39 WIB
Enam orang diamankan petugas saat penggerebekan kampung narkoba di Palembang. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com - PALEMBANG - Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang mengubek-ubek kampung narkoba di Lorong Manggar, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Rabu (18/2) sore. 

Enam orang pelaku narkoba diamankan petugas dan dibawa ke Mapolrestabes Palembang.

Aparat gabungan juga mengamankan barang bukti (BB) berupa alat hisap bong, paper, sekop, timbangan, ganja, dan bungkusan paket kecil sabu-sabu dan lainnya.

Kasubdit Narkoba Polda Sumsel AKBP Christopher S Panjaitan didampingi Kasat Narkoba Polrestabes Palembang Kompol Faisal P Manalu membenarkan adanya penggerebekan tersebut.

"Iya, benar. Kami melakukan tindakan di kampung narkoba," ujar AKBP Christopher.

Menurut Christopher kampung narkoba yang digerebek merupakan salah satu yang paling sibuk alias marak peredaran narkoba, baik yang terkait para pemakai dan pengedar. 

"Enam orang kami amankan, tetapi ada juga yang melarikan diri," katanya.

AKBP Christopher tak memberikan komentar banyak saat disinggung apakah yang melarikan diri itu bandar-bandar besar narkoba atau bukan.

Kampung narkoba di Lorong Manggar I dan II digerebek aparat gabungan Polda Sumsel & Polrestabes Palembang.

