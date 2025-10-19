Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Gerebek Pesta Gay di Salah Satu Hotel Daerah Ngagel Surabaya, 34 Pasangan Diamankan

Minggu, 19 Oktober 2025 – 09:33 WIB
Polisi Gerebek Pesta Gay di Salah Satu Hotel Daerah Ngagel Surabaya, 34 Pasangan Diamankan - JPNN.COM
Polrestabes Surabaya menggerebek pesta gay atau penyuka sesama jenis di salah satu hotel di daerah Ngagel, Wonokromo, Sabtu (18/10). Foto: tangkapan layar Instagram @Samaptapolrestabessby

jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menggerebek pesta gay atau penyuka sesama pria di salah satu hotel di daerah Ngagel, Wonokromo, Sabtu (18/10).

Sebanyak 34 pasangan sesama jenis itu langsung diamankan ke Makopolrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan.

Kasat Sampta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana mengungkapkan penggerebekan bermula dari informasi yang didapat bahwa akan ada pesta gay di hotel tersebut.

Baca Juga:

Informasi itu ditindaklanjuti dengan dilakukan penggerebekan. Benar saja, salah satu kamar hotel dijadikan lokasi pesta gay tersebut.

“Polsek Wonokromo dan Sat Reskrim Polrestabes Surabaya mengamankan pesta seks sesama jenis total ada 34 orang, dan kami bawa ke Mako Polrestabes Surabaya,” kata Erika, Minggu  (19/10).

Pemeriksaan terhadap pasangan gay itu akan dilakukan secara marathon untuk mengungkap dalang di balik pesta terlarang itu.

Baca Juga:

Perilaku ini tentunya dinilai menodai martabat Kota Surabaya sebagai kota yang aman dan nyaman. (mcr23/jpnn)

Sebanyak 34 pasangan gay yang tengah menggelar pesta seks di salah satu hotel di Ngagel digerebek petugas Polrestabes Surabaya.

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ardini Pramitha

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pesta gay  pesta gay Surabaya  Surabaya  Gerebek Pesta Gay 
BERITA PESTA GAY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp