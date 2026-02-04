Polisi Gulung Kawanan Begal yang Kerap Beraksi Pakai Pohon Pisang di Garut

jpnn.com, GARUT - Polisi menciduk komplotan begal dengan modus kejahatannya memalangkan pohon pisang di jalan untuk memudahkan pelaku merampas secara paksa sepeda motor korban di wilayah Sukaresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Pelaku dibawa ke Mapolres Garut guna pemeriksaan awal serta pendalaman kasus dan proses hukum lebih lanjut," kata Kapolsek Cisurupan AKP Yulius Siswantoro di Garut, Selasa.

Dia menyebut pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat adanya aksi pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah perkampungan Tarikolot, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukaresmi pada Jumat (30/1) malam.

Pelaku begal itu, kata dia, menjalankan aksi kejahatannya dengan memasang batang pohon pisang di tengah jalan untuk menghentikan laju kendaraan bermotor korban yang akan menjadi sasaran kejahatan pelaku.

Dia menyampaikan saat korban melintas di jalur tersebut lalu menghentikan kendaraannya untuk menyingkirkan batang pohon pisang, pada saat itu pelaku datang dan melakukan kekerasan lalu membawa kabur sepeda motornya.

"Tiba tiba para pelaku menarik, melakukan kekerasan kepada korban, dan membawa kabur motor tersebut," katanya.

Adanya kejadian itu, kata dia, Tim Sancang Satuan Reskrim Polres Garut dan Polsek Cisurupan langsung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan, sampai akhirnya mengetahui keberadaan pelaku yang berjumlah tiga orang yakni AT (21), dan DD (19), serta satu pelaku di bawah umur warga Kecamatan Sukaresmi.

Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa gear sepeda motor yang dililit tali sabuk, satu unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam hasil curian, dan satu batang pohon pisang.