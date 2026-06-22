Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polisi Jawab Tudingan Kezaliman dalam Penangkapan Roy Suryo & Dokter Tifa

Senin, 22 Juni 2026 – 11:45 WIB
Polisi Jawab Tudingan Kezaliman dalam Penangkapan Roy Suryo & Dokter Tifa - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya meluruskan opini publik sekaligus merespons tudingan adanya tindakan kezaliman dalam upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (dokter Tifa).

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, polisi berkomitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan sisi kemanusiaan terhadap kedua tersangka itu.

"Polri tidak anti-kritik dan kami berterima kasih atas masukan yang diberikan. Namun, perlu kami luruskan kepada publik bahwa seluruh proses hukum yang dilakukan penyidik saat ini justru sangat menghormati hak asasi manusia," kata Budi, Senin.

Baca Juga:

?Dia menegaskan pemenuhan HAM tersebut diimplementasikan melalui prosedur wajib berupa pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikis, bagi setiap tersangka yang akan ditahan.

"?Langkah medis tersebut dilakukan di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati untuk mendeteksi apakah tersangka memiliki penyakit bawaan atau penyakit menular sebelum mereka bergabung dengan tahanan lainnya," ujar Budi.

?Dari hasil pemeriksaan terhadap dua orang tersangka itu, tim dokter menemukan adanya penyakit bawaan. Atas dasar rekomendasi medis tersebut, Polri langsung memberikan perawatan medis yang layak dan intensif di RS Polri.

Baca Juga:

?"Dengan memberikan perawatan di tempat yang baik dan ditangani oleh dokter spesialis yang kompeten, ini adalah bukti nyata bahwa Polri menghormati hak-hak dasar tersangka. Jadi, tudingan adanya kezaliman itu tidak benar," tegas Budi.

?Selain hak kesehatan, Polda Metro Jaya juga memastikan pemenuhan hak-hak humanis lainnya, antara lain memberikan ruang dan kesempatan bagi salah satu tersangka untuk tetap melaksanakan ujian.

Polda Metro Jaya meluruskan opini publik sekaligus merespons tudingan adanya tindakan kezaliman terhadap tersangka Roy Suryo dan Dokter Tifa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Roy Suryo  Roy Suryo ditahan  Dokter Tifa  dokter tifa ditahan  Polisi  Polda Metro Jaya  Tifauzia Tyassuma 
BERITA ROY SURYO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp