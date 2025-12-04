Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembunuhan Sadis di Toko Kerupuk Palembang

Kamis, 04 Desember 2025 – 03:40 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Identitas pelaku pembunuhan sadis yang terjadi di toko kerupuk Palembang sudah dikantongi pihak kepolisian.

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono menyebut bahwa kini pelaku tengah diburu oleh tim reskrim.

"Benar, identitas pelaku sudah dikantongi. Pelaku berbadan tinggi, tubuh gempal, memakai celana pendek, dan memakai baju kaus, umur pelaku sekitar 36 tahun," sebut Harryo, Rabu (3/12).

Kata Harryo, informasi tersebut didapatkan dari keterangan saksi Yeni Kawi (40) istri korban yang selamat dalam peristiwa perampokan tersebut.

"Korban Yeni hingga kini masih dirawat di rumah sakit lantaran mengalami luka serius di bagian leher setelah diserang oleh pelaku," kata Harryo.

Harryo berjanji dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menangkap pelaku.

"Mohon doanya dalam waktu dekat, agar pelaku dapat segera tertangkap," tegas Harryo.

Pasangan suami istri Darma Kusuma dan Yeni Suwandi, yang tinggal sekaligus berusaha di sebuah ruko penjualan kerupuk di Jalan Pengadilan Lama, Kelurahan 15 Ilir. Sekitar pukul 19.30 WIB menjadi korban perampokan