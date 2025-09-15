Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penganiayaan Pria di Bandung Barat

Senin, 15 September 2025 – 13:12 WIB
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penganiayaan Pria di Bandung Barat - JPNN.COM
Penganiayaan. Ilustrator: Ardissa Barack/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Polisi mengantongi identitas pelaku penganiayaan terhadap sopir mobil di Jalan Cipatik–Soreang, Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Polisi saat ini masih melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku.

“Kami sudah kantongi terduga pelaku, kami sedang kejar," kata Kapolsek Cililin AKP Andriani saat dikonfirmasi, Senin (15/9/2025).

Baca Juga:

Dia mengungkapkan pelaku terindikasi melakukan upaya melarikan diri setelah video penganiayaan yang dilakukan viral di media sosial.

Andriani belum mengonfirmasi soal adanya tiga pelaku utama penganiayaan.

"Ada upaya ke sana (melarikan diri) karena sudah tidak ada di daerahnya, kalau jumlah pelaku nanti kita pastikan, itu nanti dari hasil penyidikan," ujarnya.

Baca Juga:

Andriani pun mangimbau kepada pelaku untuk menyerah diri.

"Kami imbau untuk segera menyerahkan diri," ujarnya.

Polisi mengantongi identitas pelaku penganiayaan terhadap sopir mobil di Jalan Cipatik–Soreang, Bandung Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penganiayaan  Bandung Barat  Dianiaya  Video Viral 
BERITA PENGANIAYAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp