Polisi Kantongi Identitas Pelaku Perusakan Rumah di Jakarta Timur

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian masih memburu para pelaku perusakan rumah yang terjadi di kawasan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (29/1) lalu.

Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan mengatakan kasus tersebut telah resmi ditangani oleh penyidik setelah laporan dari korban.

"Untuk perusakan rumah di Dukuh itu, laporannya sudah kami terima. Saat ini kami sedang mengidentifikasi pelaku-pelaku lainnya," kata Dicky di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin.

Dicky menyebutkan pihaknya masih melakukan pengembangan dan pelacakan terhadap para terduga pelaku yang diduga berjumlah belasan orang.

"Beberapa pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini diduga melarikan diri ke luar kota," ujar Dicky.

Menurut Dicky, sejumlah personel Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) masih dikerahkan untuk melakukan pelacakan intensif terhadap para pelaku.

Proses penanganan perkara juga telah sepenuhnya ditangani di tingkat Polres Metro Jakarta Timur.

"Saat ini beberapa anggota saya masih melakukan pelacakan terhadap pelaku tersebut. Untuk penanganan perkaranya sudah ditangani di Polres," katanya.