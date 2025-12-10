Polisi Kantongi Identitas Pembunuh Wanita di Bogor dengan Tangan-Kaki Terikat

Rabu, 10 Desember 2025 – 13:00 WIB

jpnn.com, BOGOR - Polisi telah mengantongi identitas pelaku pembunuhan wanita di kawasan Tlajung Udik, Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan jajarannya masih mengejar pelaku.

“Kemarin sudah penyelidikan, sudah ada terduga pelakunya, sudah kami kejar,” ujarnya, Rabu.

Dia mengatakan jenazah korban terlebih dahulu dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses autopsi.

Meski hasil autopsi belum diterima, identifikasi awal dari tim Inafis mengonfirmasi korban berinisial A, warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

“Hasil autopsinya masih menunggu, tetapi dari identifikasinya sudah ketemu yang bersangkutan,” kata Wikha.

Perkembangan ini memperkuat dugaan bahwa korban meninggal bukan karena kecelakaan biasa.

Ketika ditanya terkait indikasi tindak pidana, Wikha menyebut kemungkinan besar ada unsur pembunuhan.