JPNN.com - Kriminal

Polisi Kantongi Identitas Pencuri Rp 200 Juta di Kantor Wali Kota Jakarta Utara

Rabu, 13 Agustus 2025 – 04:00 WIB
Polisi Kantongi Identitas Pencuri Rp 200 Juta di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
Ilustrasi - Pencurian barang di dalam mobil. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Polisi masih mengejar pelaku pencurian uang Rp 200 juta yang dibawa wanita berinisial W saat berkunjung ke Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Rabu (23/7).

"Kami sudah mengantongi data pelaku yang merupakan sopir korban tapi memang masih belum tertangkap," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno GS, Selasa.

Menurutnya, petugas sudah mendatangi kediaman pelaku dan memang sejak kejadian pelaku ini masih belum pulang ke rumah.

"Kami masih melakukan pencarian pelaku ini," kata dia.

Wanita berinisial W melaporkan pencurian uang senilai Rp 200 juta saat berkunjung ke Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Rabu (23/7/).

Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara Christian Tamora mengatakan uang senilai Rp 200 juta milik perempuan berinisial W hilang saat berkunjung ke Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (23/7).

Kejadian itu berawal ketika W yang merupakan pihak vendor tengah berkunjung ke kantornya. Namun dia tidak mengetahui W ini membawa uang tunai sebanyak itu.

"Saya tidak tahu itu duit pribadi untuk belanja dan kebutuhan mereka di tempat lain, enggak ada hubungan dengan kami. Cuma karena kejadiannya di Kantor Wali Kota, jadi dia menghubungi saya," katanya.

Ini identitas pencuri Rp 200 juta di Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Polisi buru pelaku.

TAGS   wali kota Jakarta Utara  Pencuri  pencurian  Polres Jakarta Utara 
