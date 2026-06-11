Polisi Kerahkan Tim K-9 Menangkap Anjing Pemburu yang Lepas di Jasinga

jpnn.com - Polres Bogor menerjunkan tim K-9 dari Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Baharkam Mabes Polri untuk menangkap anjing pemburu yang lepas di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Operasi itu dilakukan menyusul kasus kematian seorang bocah berinisial MAS (9) akibat serangan anjing pemburu babi hutan di kawasan itu.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menyebut operasi penyisiran dilakukan untuk meredam keresahan warga sekaligus memastikan keamanan lingkungan pasca-insiden yang menewaskan bocah MAS (9) di kawasan hutan Jasinga.

"Kami sangat memahami kekhawatiran masyarakat Jasinga saat ini. Oleh karena itu, kami telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan hari ini meluncurkan tim gabungan dari Ditpolsatwa Baharkam Polri bersama dua ekor K-9, Polres Bogor, dan Polsek Jasinga," kata Wikha, Kamis (11/6/2026).

Operasi tersebut difokuskan di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga. Tim gabungan terdiri atas 10 personel Ditpolsatwa Baharkam Mabes Polri yang didukung dua anjing pelacak K9, personel Polres Bogor, serta anggota Polsek Jasinga.

Berdasarkan laporan warga, terdapat sekitar 12 anjing pemburu yang lepas dari pengawasan pawangnya. Hingga saat ini, petugas telah menangkap empat ekor anjing dan masih memburu sejumlah anjing lainnya yang berada di area penyisiran.

Untuk menjamin keamanan masyarakat, setiap anjing pemburu yang berhasil ditangkap langsung dievakuasi ke Markas Ditpolsatwa Baharkam Mabes Polri.

"Fokus kami saat ini adalah menyisir Desa Sipak untuk mengamankan sisa anjing pemburu yang lepas. Begitu tertangkap, anjing-anjing tersebut langsung kami evakuasi ke Ditsatwa Mabes Polri agar lingkungan warga kembali aman," ujarnya.