Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polisi Kerahkan Tim K-9 Menangkap Anjing Pemburu yang Lepas di Jasinga

Kamis, 11 Juni 2026 – 15:45 WIB
Polisi Kerahkan Tim K-9 Menangkap Anjing Pemburu yang Lepas di Jasinga - JPNN.COM
Polres Bogor menerjunkan tim K9 memburu anjing pemburu yang lepas di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/6/2026). ANTARA/HO-Polres Bogor

jpnn.com - Polres Bogor menerjunkan tim K-9 dari Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Baharkam Mabes Polri untuk menangkap anjing pemburu yang lepas di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Operasi itu dilakukan menyusul kasus kematian seorang bocah berinisial MAS (9) akibat serangan anjing pemburu babi hutan di kawasan itu.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menyebut operasi penyisiran dilakukan untuk meredam keresahan warga sekaligus memastikan keamanan lingkungan pasca-insiden yang menewaskan bocah MAS (9) di kawasan hutan Jasinga.

Baca Juga:

"Kami sangat memahami kekhawatiran masyarakat Jasinga saat ini. Oleh karena itu, kami telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan hari ini meluncurkan tim gabungan dari Ditpolsatwa Baharkam Polri bersama dua ekor K-9, Polres Bogor, dan Polsek Jasinga," kata Wikha, Kamis (11/6/2026).

Operasi tersebut difokuskan di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga. Tim gabungan terdiri atas 10 personel Ditpolsatwa Baharkam Mabes Polri yang didukung dua anjing pelacak K9, personel Polres Bogor, serta anggota Polsek Jasinga.

Berdasarkan laporan warga, terdapat sekitar 12 anjing pemburu yang lepas dari pengawasan pawangnya. Hingga saat ini, petugas telah menangkap empat ekor anjing dan masih memburu sejumlah anjing lainnya yang berada di area penyisiran.

Baca Juga:

Untuk menjamin keamanan masyarakat, setiap anjing pemburu yang berhasil ditangkap langsung dievakuasi ke Markas Ditpolsatwa Baharkam Mabes Polri.

"Fokus kami saat ini adalah menyisir Desa Sipak untuk mengamankan sisa anjing pemburu yang lepas. Begitu tertangkap, anjing-anjing tersebut langsung kami evakuasi ke Ditsatwa Mabes Polri agar lingkungan warga kembali aman," ujarnya.

Polres Bogor menerjunkan tim K-9 untuk menangkap anjing pemburu yang lepas berujung kematian bocah di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   anjing pemburu  Jasinga  tim K-9  Polres Bogor 
BERITA ANJING PEMBURU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp