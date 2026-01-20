Polisi Klarifikasi Alasan Dokter Richard Lee Tidak Hadiri Pemeriksaan

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi terkait kondisi kesehatan Dokter Richard Lee.

Sebab, tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan itu batal melakukan pemeriksaan atas alasan kurang fit.

"Kami akan melakukan klarifikasi, apakah yang bersangkutan benar sehat dan kemarin kami sampaikan kepada penyidik, untuk bisa memvalidasi kondisi kesehatan yang bersangkutan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Selasa (20/1).

Selain itu, polisi juga bakal berkomunikasi dengan dokter yang mengeluarkan surat izin sakit Richard Lee

Aparat ingin memastikan akah Richard Lee memang dalam kondisi sakit atau ada alasan tertentu.

"Ini juga kita harus bijak ya, menerima tidak sepihak, tetapi kan hal-hal tersebut kan tidak harus kami sampaikan kepada publik. Kami juga memiliki suatu cara agar perkara ini tidak gaduh," jelasnya.

Baca Juga: Ini Jadwal Pemeriksaan Dokter Richard Lee Selanjutnya

Kombes Pol Budi menegaskan, apabila Richard Lee tidak hadir juga dari jadwal pemeriksaan, penyidik punya pertimbangan untuk memanggil paksa.

"Pasti akan ada pertimbangan lain dari penyidik, tapi kami harus melihat, kalau memang dalam kondisi sakit ataupun kondisi lain, kita harus memberikan kepastian karena ada di satu sisi ada korban, ada orang yang harus bisa mendapat kepastian hukum atas laporan di Polda Metro Jaya," tambahnya.