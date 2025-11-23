Polisi Masih Dalami Motif Pembunuhan Wanita Paruh Baya di Indramayu

jpnn.com - Penyidik Polres Indramayu masih menyelidiki motif pembunuhan terhadap wanita paruh baya berinisial S (52) yang ditemukan tewas di rumahnya, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Jumat (21/11/2025).

Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muchammad Arwin Bachar mengatakan pihaknya menerima laporan kematian korban dari warga sekitar pukul 09.45 WIB.

Saat ditemukan tewas, ibu rumah tangga (IRT) itu dalam kondisi penuh luka.

Korban ditemukan tergeletak dan berlumuran darah, dengan luka pada bagian perut serta kepala.

"Posisi korban tergeletak dan berlumuran darah di bagian perut dan kepala,” ujar AKP Arwin.

Setelah laporan diterima, polisi segera melakukan penyelidikan awal dengan mengumpulkan keterangan dari tujuh saksi yang berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Menurut Arwin, autopsi terhadap jenazah dijadwalkan dilakukan pada Jumat malam ini untuk mengetahui penyebab kematian secara pasti.

Dia menuturkan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan seorang remaja berinisial DM (18) yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut.