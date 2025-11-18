Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Masih Dalami Motif Penusukan Maut di Condet

Selasa, 18 November 2025 – 05:12 WIB
Polisi Masih Dalami Motif Penusukan Maut di Condet - JPNN.COM
Polisi mengevakuasi dua pria tergeletak usai menjadi korban penusukan di kawasan Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (17/11/2025) malam. (ANTARA/Siti Nurhaliza)

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Polisi membekuk pria berinisial R, yang menjadi terduga pelaku penusukan terhadap dua pria di Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin malam.

"Setelah sampai di lokasi, tepatnya di Jalan Raya Condet, itu sudah ditemukan ada satu orang tergeletak," kata Kapolsek Kramat Jati, AKP Pesta Hasiholan Siahaan saat dikonfirmasi di Jakarta.

Kemudian tersangka yang berinisial R diamankan pada saat di lokasi. "Langsung dibawa ke Polres, dilakukan berita acara interogasi," katanya.

Baca Juga:

Dalam insiden itu, satu korban berinisial M meninggal dunia. Sedangkan satu korban lainnya, yakni A mengalami luka serius dan dilarikan ke RS Polri Kramat Jati.

Pesta menjelaskan peristiwa penusukan itu pertama kali diketahui lewat laporan warga tak lama setelah waktu Magrib.

Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh piket SPKT, Reskrim dan Intel Polsek Kramat Jati, yang kemudian berkoordinasi dengan Unit Pamapta serta Tim Inafis Polres Metro Jakarta Timur.

Baca Juga:

Ketika petugas tiba di lokasi sekitar pukul 18.30 WIB, korban ditemukan tergeletak dengan luka tusuk di leher bagian kiri. Tak jauh dari lokasi, polisi juga menemukan korban lainnya yang mengalami luka di punggung sebelah kanan.

Pelaku yang masih ada di sekitar lokasi pun langsung ditangkap oleh petugas dan dibawa ke kantor polisi.

Aparat kepolisian masih mendalami motif dari penusukan yang dilakukan seorang pria kepada dua orang di Condet, Jakarta Timur.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penusukan  pembunuhan  polsek kramat jati  ditangkap polisi  motif pembunuhan 
BERITA PENUSUKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp