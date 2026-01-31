Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Polisi Masih Selidiki Asal-usul Whip Pink di Apartemen Lula Lahfah

Sabtu, 31 Januari 2026 – 10:20 WIB
Polisi Masih Selidiki Asal-usul Whip Pink di Apartemen Lula Lahfah - JPNN.COM
Polisi menunjukkan kamera pengawas (CCTV) memperlihatkan sejumlah barang bukti di apartemen pemengaruh (influencer) Lula Lahfah, Jakarta, Jumat (30/1/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian masih menyelidiki asal-usul tabung gas pink atau whip pink yang ditemukan di apartemen Lula Lahfah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat konferensi pers di Jakarta pada Jumat (30/1).

"Kalau bukti pembelian, kami masih belum dapatkan, tetapi penyelidik sudah mendalami dari mana asal-usul barang itu dikirim. Ini kan sudah mendalami," kata Kombes Budi Hermanto dilansir Antara.

Baca Juga:

Menurutnya, meski penyelidikan kematian Lula Lahfah telah dihentikan, namun pihaknya masih memantau peredaran, penggunaan, penyalahgunaan tabung N2O dengan melibatkan Direktorat Tindak Pidana Narkoba serta Kementerian Kesehatan.

Adapun tabung whip pink ditemukan di kamar asisten almarhum Lula Lahfah saat olah tempat kejadian perkara (TKP).

Sampai saat ini, polisi belum menemukan bukti pembelian tabung pink tersebut.

Baca Juga:

"Iya. Masih kalau digital forensik masih dilakukan," jelasnya.

Diketahui, aparat menemukan tabung warna merah muda atau whip pink dan bercak darah di apartemen Lula Lahfah di kawasan Jakarta Selatan seusai dinyatakan meninggal dunia.

Pihak kepolisian masih menyelidiki asal-usul tabung gas pink atau whip pink yang ditemukan di apartemen Lula Lahfah.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lula Lahfah  Lula Lahfah meninggal dunia  Lula Lahfah meninggal  Whip Pink 
BERITA LULA LAHFAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp