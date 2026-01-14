Close Banner Apps JPNN.com
Polisi Menangkap Tersangka yang Diyakini Sebagai Perampokan Terencana Pertama di Vanuatu

Rabu, 14 Januari 2026 – 01:11 WIB
Polisi Menangkap Tersangka yang Diyakini Sebagai Perampokan Terencana Pertama di Vanuatu
Menteri Dalam Negeri Vanuatu Andrew Napuat dan Komisaris Polisi Kalshem Bongran mengatakan para tersangka perampokan dengan cepat dilacak dan ditangkap. (ABC News: Lillyrose Welwel)

Tiga pria mengenakan pakaian pelindung berwarna putih ketika mereka menggunakan senapan untuk merampok sebuah truk berisi uang tunai di luar bandara sebuah pulau di Pasifik pada siang hari bolong.

Setelah membawa kabur uang tunai sebesar A$600.000 (Rp6 miliar) milik grup jasa keuangan Western Union, ketiganya dengan cepat menghilang setelah melakukan apa yang diyakini sebagai perampokan bersenjata terorganisir pertama di Vanuatu.

Perampokan di Bandara Internasional Port Vila pada tanggal 29 Desember ini telah mengejutkan Vanuatu dan menjadi perbincangan di negara yang tidak terbiasa dengan tindakan kriminal yang begitu terbuka di depan umum.

Polisi setempat mengatakan perampokan itu "terkoordinasi dengan baik, terencana dengan matang, dan terorganisasi dengan baik."

Di negara Pasifik yang berpenduduk 330.000 jiwa, di mana sebagian besar penduduk tinggal di desa-desa di pulau-pulau terpencil, perampokan bersenjata hingga saat ini lebih mirip film Hollywood daripada kenyataan.

Pengguna media sosial yang menanggapi berita tersebut menyamakan perampokan bandara itu dengan adegan film, seiring dengan munculnya rincian perampokan tersebut.

"Ini seperti film Fast and Furious dalam suasana yang sangat panas," ujar seorang komentator.

"Rasanya seperti menonton film," kata yang lain.

Tiga pria mengenakan pakaian pelindung berwarna putih ketika mereka menggunakan senapan untuk merampok sebuah truk berisi uang tunai di luar bandara sebuah pulau di Pasifik pada siang hari bolong

Sumber ABC Indonesia

