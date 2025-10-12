Polisi Mencurigai Bos Terduga Pembunuh Karyawati di Purwakarta Lenyapkan Barang Bukti

Minggu, 12 Oktober 2025 – 12:46 WIB

jpnn.com - Polisi mencurigai ada upaya menghilangkan barang bukti dilakukan Heryanto, bos terduga pembunuh karyawati bernama Dina Oktaviani, di Purwakarta, Jawa Barat.

Konon penghilangan barang bukti itu diduga dilakukan pelaku untuk menghilangkan jejak.

Dugaan itu muncul berdasarkan temuan adanya barang bukti yang sudah terbakar.

Dari hasil olah TKP awal, polisi menemukan sedikitnya enam barang bukti yang berkaitan dengan kasus pembunuhan itu.

Barang bukti yang dibakar antara lain milik korban, barang yang digunakan peLaku melancarkan aksi

"Satreskrim bilang kemarin ada barang-barang yang dimungkinkan untuk menghilangkan keterkaitan dengan korban. Barang-barang korban yang dibakar. Ada barang yang terbakar, kami curigai," kata Kasi Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi saat dikonfirmasi, Minggu (12/10).

Enjang menuturkan, polisi masih mendalami kecurigaan adanya upaya penghilangan barang bukti oleh terduga pelaku Heryanto.

"Penyidik menemukan ada barang-barang bekas terbakar, dimungkinkan ada keterkaitan dengan kasus itu," ujarnya.