Polisi Mengamankan 65 Perusuh Aksi Demo di Gedung Sate Bandung 

jpnn.com, BANDUNG - Aparat kepolisian telah mengamankan 65 orang yang terdiri dari anak-anak dan dewasa seusai melakukan aksi demo yang berujung ricuh di Gedung Sate dan DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Sabtu (30/8).

Para perusuh itu kedapatan membawa bom molotov buatan dan dianggap membahayakan.

"Kami telah mengamankan di gedung DPRD Jabar 31 orang dan yang diamankan di Gedung Sate 34 orang," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Minggu (31/8).

Sebanyak 34 orang yang diamankan, sebagai berikut:

Anak-anak:

1. Awan Aquari, 17 tahun

2. Ridho Rodiansyah, 17 tahun

3. Adit Aldiansyah, 15 tahun