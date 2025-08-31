Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Mengamankan 65 Perusuh Aksi Demo di Gedung Sate Bandung 

Minggu, 31 Agustus 2025 – 08:19 WIB
Polisi Mengamankan 65 Perusuh Aksi Demo di Gedung Sate Bandung  - JPNN.COM
Aksi demo solidaritas ojol-mahasiswa yang berujung anarkis di Gedung Sate & DPRD Jabar, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Aparat kepolisian telah mengamankan 65 orang yang terdiri dari anak-anak dan dewasa seusai melakukan aksi demo yang berujung ricuh di Gedung Sate dan DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Sabtu (30/8). 

Para perusuh itu kedapatan membawa bom molotov buatan dan dianggap membahayakan. 

"Kami telah mengamankan di gedung DPRD Jabar 31 orang dan yang diamankan di Gedung Sate 34 orang," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Minggu (31/8). 

Baca Juga:

Sebanyak 34 orang yang diamankan, sebagai berikut:

Anak-anak:

1. Awan Aquari, 17 tahun

Baca Juga:

2. Ridho Rodiansyah, 17 tahun

3. Adit Aldiansyah, 15 tahun

Berikut nama-nama perusuh yang diamankan seusai mengikuti demo di Gedung Sate & DPRD Jabar, Kota Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   aksi demo di gedung sate  Perusuh di demo Bandung  Demo di Bandung  Polda Jabar 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp