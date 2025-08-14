Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Polisi Meninggal Saat Amankan Demo Bupati Pati Sudewo? Kapolresta Menjelaskan

Kamis, 14 Agustus 2025 – 16:32 WIB
Aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. FOTO: ANTARA/Aji Styawan.

jpnn.com, PATI - Beredar kabar adanya anggota Polresta Pati meninggal dunia saat mengamankan demonstrasi warga kabupaten tersebut pada 13 Agustus 2025.

Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi membantah dan menyatakan kabar itu hoaks.

Dari informasi yang beredar di media sosial, anggota Polresta Pati Aiptu Teguh Sulistiyo meninggal dunia saat bertugas dalam pengamanan demonstrasi yang digelar oleh warga Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025.

Jaka menegaskan kabar yang beredar tersebut tidak benar berdasarkan hasil penelusuran tersebut.

"Aiptu Teguh Sulistiyo dilaporkan sudah meninggal dunia pada 2023," katanya, Kamis.

Menurut dia, beredarnya informasi yang tidak benar tersebut berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.

Sebelumnya, demonstrasi yang digelar warga Kabupaten Pati menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo pada 13 Agustus 2025 berakhir ricuh.

