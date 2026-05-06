Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Polisi Obrak-Abrik Kampung Narkoba di Pekanbaru, BB Ditemukan dalam Timbunan Pasir

Rabu, 06 Mei 2026 – 16:01 WIB
Polisi Obrak-Abrik Kampung Narkoba di Pekanbaru, BB Ditemukan dalam Timbunan Pasir - JPNN.COM
Penampakan barang bukti yang ditemukan dalam tumpukan pasir di Kampung Dalam. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Tim Satresnarkoba Polresta Pekanbaru menggerebek kawasan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, yang dikenal sebagai lokasi rawan peredaran narkoba.

Dalam operasi tersebut, polisi menemukan ratusan gram sabu-sabu dan ratusan butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam timbunan pasir.

Pengungkapan itu dilakukan dalam rangka Operasi Antik Lancang Kuning 2026 pada Selasa (5/4/2026).

Baca Juga:

Kasat Resnarkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Loviko memimpin langsung patroli dan penyisiran di kawasan Kampung Dalam setelah menerima laporan masyarakat terkait maraknya transaksi narkotika di wilayah tersebut.

“Saat melakukan penggeledahan di pinggir Jalan Kampung Dalam, kami menemukan tiga botol putih yang ditanam di dalam tanah timbun,” kata Noki Rabu (6/4).

Dari lokasi itu, petugas mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu dengan total berat kotor sekitar 240 gram, 875 butir pil ekstasi berbagai merek, serta 50 butir pil happy five.

Baca Juga:

Barang bukti yang diamankan di antaranya 15 paket sabu ukuran sedang dengan berat 223,9 gram dan 70 paket kecil sabu seberat 16,1 gram.

Selain itu, polisi juga menemukan ratusan pil ekstasi dengan berbagai merek dan warna seperti Heineken, Superman, WhatsApp, Kodok, Instagram, Kerang, Granat, Red Devil hingga Minion.

Pengungkapan itu dilakukan dalam rangka Operasi Antik Lancang Kuning 2026 pada Selasa (5/4/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   narkoba  Kampung Narkoba  Pekanbaru  Kampung Dalam  Polresta Pekanbaru  AKP Noki Loviko  sabu-sabu  Ekstasi  Senapelan 
BERITA NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp