Polisi Olah TKP Kematian Kepala Rumah Tangga Febrie, Temukan Racun?

jpnn.com, JAKARTA - Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kematian kepala rumah tangga eks Jampidsus Febrie Adriansyah bernama Sutrimo di klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri tak menemukan racun dari olah TKP.

Adapun seluruh barang bukti yang diamankan dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri untuk diperiksa lebih lanjut guna mengungkap penyebab kematian korban.

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“Enggak, enggak, enggak,” kata Kasubnit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Robby Pasha secara singkat kepada wartawan di depan klinik Kebayoran Baru, Jakarta, Senin.

Robby membantah adanya temuan racun di lokasi kejadian. Kendati demikian, dia menegaskan belum dapat membeberkan hasil olah TKP maupun barang-barang yang diamankan karena penyelidikan masih berlangsung.

Seluruh barang yang diamankan akan dibawa ke Puslabfor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

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Mereka menyebut seluruh hasil pemeriksaan masih dalam tahap penyelidikan dan akan dijelaskan oleh pihak Humas Polda Metro Jaya atau pimpinan penyidik.

“Ada beberapa ya. Nanti sama Humas ya, sama Humas. Biar Humas yang jelaskan,” ucapnya.