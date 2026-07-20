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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polisi Pastikan Senjata Api Milik Pria yang Tewas di Hotel Kuningan Punya Dokumen Resmi

Senin, 20 Juli 2026 – 20:46 WIB
Polisi Pastikan Senjata Api Milik Pria yang Tewas di Hotel Kuningan Punya Dokumen Resmi - JPNN.COM
Ilustrasi Police Line. Foto: dok JPNN

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Polres Metro Jakarta Selatan memastikan senjata api yang ditemukan di dekat jasad WH, 47, pria yang tewas di sebuah hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, berstatus legal dan memiliki dokumen kepemilikan resmi.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi. Setelah melakukan pengecekan mendalam, polisi mengonfirmasi bahwa korban memiliki izin resmi atas senjata tersebut.

"Setelah dicek, senjata ini legal, yang bersangkutan memiliki senjata api," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin.

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Joko mengatakan polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas korban, senjata api yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) dan dokumen kepemilikan senjata tersebut.

Selain itu, polisi juga mencocokkan sidik jari yang terdapat pada senjata dengan sidik jari korban.

"Kemudian dari hasil sidik jari di senjata yang ditemukan di TKP dibandingkan dengan sidik jari korban itu identik. Yang artinya bahwa yang memegang senjata api adalah korban," katanya.

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Hingga kini, penyidik belum menemukan adanya keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

"Jadi dari hasil penyelidikan dari kepolisian, sampai saat ini kami belum menemukan keterlibatan pihak lain terkait meninggalnya korban ini," ucapnya.

Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap soal senjata api yang ditemukan di dekat jasad WH, 47, pria yang tewas di sebuah hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan

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TAGS   senjata api  pria tewas di hotel Kuningan  Kuningan  Jakarta Selatan 
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