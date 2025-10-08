Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Polisi Pastikan Tidak Ada Bom di Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading

Rabu, 08 Oktober 2025 – 15:24 WIB
Sejumlah personil Gegana Brimob Polda Metro Jaya usai melakukan penyisiran gedung sekolah karena adanya ancaman bom di Mentari Intercultural School Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (7/10/2025). Setelah melakukan penyisiran lebih dari tiga jam tim Gegana tidak menemukan adanya bahan peledak maupun bom. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.

jpnn.com, JAKARTA - Polisi memastikan tidak ada bom atau benda mencurigakan di North Jakarta Intercultural School (NJIS) yang berlokasi di Bukit Gading Raya, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, pada Rabu dini hari.

“Usai adanya teror bom pada Rabu dini hari, kami lakukan pengecekan bersama tim ke sekolah tersebut dan hasilnya tidak ditemukan benda mencurigakan,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Rabu.

Seto menjelaskan, petugas mulai melakukan pengecekan sekitar pukul 00.30 WIB. Setelah penyisiran di seluruh area sekolah, termasuk lantai dasar dan bagian luar gedung, tidak ditemukan benda yang berpotensi berbahaya.

Sebelumnya, pihak sekolah menerima pesan ancaman bom yang menyebutkan adanya bahan peledak yang telah dipasang di salah satu lokasi di sekolah tersebut. Dalam pesan itu, pelaku meminta uang tebusan sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat yang harus dibayarkan ke alamat bitcoin agar bom tidak diaktifkan dalam waktu 45 menit.

Polisi kini tengah menelusuri asal pesan tersebut dan memastikan keamanan di sekitar sekolah tetap terjaga. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

