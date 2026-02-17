Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Polisi: Pelaku Penembakan Suami Anggota DPRD Jateng Menguasai Situasi

Selasa, 17 Februari 2026 – 14:55 WIB
Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C Yusuf memberikan keterangan terkait kasus penembakan terhadap suami anggota DPRD Jateng, di Pekalongan, Senin (16/2/2026). (ANTARA/HO-Warga)

jpnn.com, PEKALONGAN - Polres Pekalongan masih melakukan penyelidikan kasus penembakan Amat Muzakhim (56), yang merupakan suami Anggota DPRD Jawa Tengah Nur Fatwah.

Penembakan diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal terjadi pada Sabtu (14/2) malam.

Polisi mengatakan telah memeriksa sembilan orang saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti.

Baca Juga:

"Tim penyidik dari Polres Pekalongan dan Ditreskrimum Polda Jateng sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada di lapangan. Kurang lebih ada sembilan orang saksi yang kami lakukan pemeriksaan secara maraton dan sudah selesai semua," kata Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C Yusuf, Selasa.

Selain pemeriksaan saksi, polisi juga mengumpulkan serta menganalisa sejumlah rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian.

"Dari hasil sementara, pelaku diduga telah menguasai situasi sebelum melakukan aksinya. Dari beberapa rekaman CCTV yang kami kumpulkan dan hasil analisa, memang pelaku setelah dari lokasi kejadian itu langsung bergerak ke arah utara," katanya.

Baca Juga:

"Kami melihat bahwa pelaku sudah memetakan dan melakukan analisa di lapangan," kata AKBP Rachmad.

Menurut dia, dalam rekaman tersebut, pelaku juga terlihat menggunakan sepeda motor dan sempat berputar-balik di sekitar lokasi sebelum melakukan penembakan dan meninggalkan tempat kejadian perkara.

