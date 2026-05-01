Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi: Perawat RSHS Bandung yang Salah Serahkan Bayi Langgar SOP

Jumat, 01 Mei 2026 – 14:16 WIB
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi masih menyelidiki laporan kasus dugaan penculikan yang dilakukan seorang perawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung berinisial N.

Sejauh ini, ada delapan saksi yang telah dimintai keterangan oleh polisi.

"Penyelidik Subdit 2 Ditres PPA-PPO Polda Jabar telah melakukan langkah interview terhadap saksi-saksi," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan di Mapolda Jawa Barat, Jumat (1/5/2026).

Delapan saksi tersebut yakni Nina Saleha selaku saksi pelapor, suami dari Nina berinisial RS, Direktur Medik dan Keperawatan berinisial IAR, Kepala Ruangan NHCU berinisial TH, Tenaga Pengadministrasian Umum NHCU berinisial IHP, Penanggung jawab Keamanan Gedung MCHC berinisial DP, Perawat Ruangan NHCU berinisial J, dan N selaku perawat sekaligus saksi terlapor.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terlapor N, N mengaku menyerahkan bayi Nina ke orang lain karena pikirannya terdistraksi.

Selain itu, N memutuskan untuk melepas gelang yang jadi tanda dari bayi Nina karena gelang itu sudah pudar warnanya.

"Terdistraksi atau teralihkan pikiran Saudari N dengan jadwal pemberian susu karena sudah waktunya," ucap dia.

Selain itu, polisi mengungkapkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan, N dipastikan melanggar SOP yang berlaku di rumah sakit.

Polda Jabar mengungkapkan hasil penyelidikan sementara terhadap perawat RSHS Bandung yang salah menyerahkan bayi Nina Saleha kepada orang lain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rshs  rshs bandung  Bayi dijual  Polda Jawa Barat  Bandung 
BERITA RSHS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp