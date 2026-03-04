Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Periksa 6 Saksi Kasus Dugaan Penganiayaan Mahasiswa Undip Semarang

Rabu, 04 Maret 2026 – 14:45 WIB
Polisi Periksa 6 Saksi Kasus Dugaan Penganiayaan Mahasiswa Undip Semarang - JPNN.COM
Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darma Sena. FOTO: Humas Polrestabes Semarang.

jpnn.com, SEMARANG - Polisi sedang menyelidiki dugaan kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (FIB Undip) Semarang.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darma Sena mengatakan sejumlah saksi telah diperiksa dalam proses penyelidikan ini.

"Sedang dalam proses kasusnya, sekitar enam saksi sudah diperiksa," kata AKBP Andika dikonfirmasi JPNN.com via layanan perpesanan WhatsApp, Rabu (4/3).

Baca Juga:

AKBP Andika mengatakan terdapat sejumlah saksi yang belum diperiksa dalam perkara yang menyebabkan korban bernama Arnendo (20), mengalami patah tulang hidung dan gegar otak.

"Dari pihak lawyer (kuasa hukum, red) saksi minta untuk dilakukan penundaan," katanya.

Sementara itu, perwira menengah polisi itu menjelaskan bahwa pihak kampus Undip telah bersurat menyatakan akan menyelesaikan dugaan kasus penganiayaan yang diperkirakan dilakukan lebih dari 30 orang tersebut.

Baca Juga:

"Dari pihak Undip bersurat ke kami, yang intinya minta waktu akan diselesaikan secara internal," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, dugaan kasus penganiayaan menimpa Arnendo (20), mahasiswa Jurusan Antropologi FIB Undip Semarang pada 15 November 2025 lalu.

Dugaan kasus penganiayaan mahasiswa Undip, Polrestabes Semarang sedang memeriksa enam saksi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penganiayaan mahasiswa Undip  Mahasiswa Undip  Polrestabes Semarang  Undip 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp