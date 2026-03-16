Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Siapa Saja?

Senin, 16 Maret 2026 – 19:13 WIB
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Siapa Saja? - JPNN.COM
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung saat konferensi pers di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Senin (16/3/2026). ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, terus bergulir.

Hingga Senin (16/3), Polda Metro Jaya telah memeriksa tujuh orang saksi guna memperjelas kronologi penyerangan yang terjadi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat tersebut.

"Penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi secara intens dan masih berlangsung hingga saat ini," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung saat konferensi pers di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Reynold menyebutkan, saksi yang telah diperiksa antara lain pelapor atau perwira siaga Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat berinisial Ipda DS, tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat berinisial Brigadir RF dan yang mendapatkan helm korban berinisial Aipda F.

"Pemilik CCTV di warung yang berada di TKP berinisial S, warga yang menolong berinisial A, warga yang membantu mengejar pelaku berinisial D dan saksi yang mengenal korban berinisial NAY," katanya.

Selain itu, dari tempat kejadian perkara (TKP) diamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian yang digunakan korban setelah disiram cairan berbahaya.

Baca Juga:

"Kemudian yang kedua, helm korban saat dilepas atau setelah dilepas akibat disiram cairan berbahaya yang diduga oleh pelaku, yang ketiga posisi motor korban setelah korban terkena cairan yang diduga cairan berbahaya," kata Reynold.

Barang bukti berbentuk cairan berwarna merah yang diduga kuat sebagai cairan berbahaya yang menempel pada besi jembatan turut diamankan.

Penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, terus bergulir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasus penyiraman air keras  penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus  Penyiraman Air Keras  aktivis KontraS Andrie Yunus  Aktivis KontraS  Aktivis KontraS Disiram Air Keras  Penyerangan Aktivis Kontras  Penyiram Air Keras Aktivis KontraS 
BERITA KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp