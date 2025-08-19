Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Polisi Periksa 8 Orang Saksi Terkait Kebakaran Sumur Minyak di Blora

Selasa, 19 Agustus 2025 – 23:09 WIB
Polisi Periksa 8 Orang Saksi Terkait Kebakaran Sumur Minyak di Blora - JPNN.COM
Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto bersama jajaran. ANTARA/Gunawan

jpnn.com, BLORA - Polisi memeriksa delapan orang saksi terkait insiden kebakaran sumur minyak masyarakat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. 

"Pemanggilan saksi hingga saat ini sudah ada empat orang. Insya Allah hari ini sesuai agenda Satreskrim, kami akan memanggil lagi sekitar empat orang untuk dimintai keterangan," kata Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto di Blora, Selasa.

Menurut dia selain saksi dari warga sekitar, pihaknya juga telah meminta keterangan awal kepada pemilik atau investor yang mengelola sumur tersebut.

Baca Juga:

"Pemilik sudah kami mintai keterangan awal, nanti akan kami periksa lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, kata dia, pada Senin (18/8) Polres Blora baru memeriksa empat orang saksi dari warga sekitar. Sedangkan pemilik sumur minyak belum dimintai keterangan.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jateng untuk melakukan penyelidikan teknis di lokasi kejadian. Namun, investigasi baru bisa dilakukan setelah api benar-benar padam.

Baca Juga:

"Nantinya kalau api sudah bisa dipadamkan, Insya Allah tim Labfor akan datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan," ujarnya.(antara/jpnn)

Polisi memeriksa delapan orang saksi terkait insiden kebakaran sumur minyak masyarakat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran sumur minyak di Blora  sumur minyak ilegal terbakar  Sumur Minyak Rakyat Blora  sumur minyak 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp