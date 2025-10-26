Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polisi Periksa Ponsel dan Laptop Mahasiswa Unud yang Tewas

Minggu, 26 Oktober 2025 – 08:15 WIB
Polisi Periksa Ponsel dan Laptop Mahasiswa Unud yang Tewas - JPNN.COM
Seorang mahasiswa sedang berjalan masuk ke Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana, Sudirman, Denpasar, Bali, Sabtu (25/10/2025). ANTARA/Rolandus Nampu

jpnn.com - Personel kepolisian dari Polda Bali memeriksa ponsel dan laptop milik korban TAS (22), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana, Denpasar yang tewas seusai jatuh dari lantai empat gedung di kampus itu.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengatakan dua perangkat elektronik milik TAS diperiksa polisi untuk mengetahui penyebab meninggalnya mahasiswa tersebut.

"Ada perangkat dari korban yang kami berusaha dalami, untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda penyebab yang bersangkutan melakukan bunuh diri. Itu ponsel dan laptop," kata Ariasandy, Sabtu (25/10/2025).

Baca Juga:

Kombes Ariasandy menjelaskan awalnya polisi tidak bisa mengakses informasi dari ponsel dan laptop TAS dikarenakan adanya penolakan dari pihak keluarga.

Selain itu, ibu korban juga telah menandatangani surat pernyataan untuk tidak memproses kematian putranya tersebut di jalur hukum dan menerima kematian TAS.

Walakin, setelah dilakukan pendekatan dan pemberian penjelasan oleh polisi, akhirnya ponsel dan laptop milik TAS diserahkan untuk diselidiki oleh Direktorat Reserse Siber Polda Bali.

Baca Juga:

Hingga kini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua perangkat tersebut untuk menganalisa apakah ada hubungan antara kematian TAS dengan pola komunikasi yang ada di dalam perangkat tersebut. Ataukah sebaliknya tidak ada hubungan dengan isi ponsel dan laptop tersebut.

Dia menyatakan akan membuka penyelidikan tersebut kepada publik setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menyebut polisi sedang memeriksa ponsel dan laptop milik TAS (22), mahasiswa Unud yang tewas diduga bunuh diri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mahasiswa unud  Tewas  diduga bunuh diri  Polda Bali  Kombes Ariasandy  bunuh diri 
BERITA MAHASISWA UNUD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp