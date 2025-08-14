Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Polisi Sebut 22 Peserta Demo Bupati Pati Sudah Dilepas

Kamis, 14 Agustus 2025 – 17:13 WIB
Mobil aparat kepolisian jenis Toyota Avanza yang terbakar di Jalan Dokter Wahidin Pati, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.)

jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 22 pedemo diamankan seusai aksi unjuk rasa menuntut pengunduran diri Bupati Pati Sudewo yang berakhir ricuh pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan pihaknya telah melepas 22 orang yang sempat ditangkap.

"Semalam ada 22 orang yang diamankan. Sudah dibina dan dikembalikan ke koordinator lapangan serta keluarganya," kata Artanto di Semarang, Kamis.

Dia mengatakan pedemo yang diamankan rata-rata berusia remaja dan dewasa.

Menurut dia, 22 orang yang diamankan tersebut seluruhnya merupakan warga Kabupaten Pati.

Adapun untuk korban terluka dalam peristiwa tersebut, kata dia, hingga saat ini ada lima warga sipil yang masih dirawat di rumah sakit.

Adapun korban luka lain, menurut dia, yakni dua anggota polisi juga masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Sebelumnya, demonstrasi yang digelar warga Kabupaten Pati menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo pada 13 Agustus 2025 berakhir ricuh.

Sebelumnya, demonstrasi yang digelar warga Kabupaten Pati menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo pada 13 Agustus 2025 berakhir ricuh.

