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JPNN.com - Daerah

Polisi Sebut Kematian Wanita di Tanjung Priok Tak Wajar

Minggu, 07 Juni 2026 – 07:15 WIB
Polisi Sebut Kematian Wanita di Tanjung Priok Tak Wajar - JPNN.COM
Ilustrasi mayat. Foto: JPNN.com

jpnn.com - Polisi masih mengusut kasus kematian seorang wanita di rumah kos Jalan Ganggeng 6, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat (5/6) sekitar pukul 02.00 WIB.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Awaludin Kanur menilai kematian wanita tersebut tidak wajar.

Namun, pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kematian korban.

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"Memang, kematian bisa dibilang tidak wajar," kata Awaludin di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Dia meminta seluruh pihak agar bersabar selama satu sampai dua hari ke depan karena penyelidikan masih berlangsung.

Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. "Nanti kita info, ya, kalau sudah ada titik terangnya," ujar Awaludin.

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Saat ini, katanya, petugas masih fokus menyelidiki kasus tersebut untuk mengungkap pelakunya.

"Kami mohon doanya agar segera terungkap pelaku dan juga motifnya. Perkembangan segera di-update," tutur Awaludin.

Polisi masih mengusut kasus kematian tak wajar seorang wanita di rumah kos Jalan Ganggeng 6, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok.

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TAGS   Wanita  kematian wanita  Tanjung Priok  tak wajar  Polres metro jakarta utara 
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