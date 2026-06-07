Polisi Sebut Kematian Wanita di Tanjung Priok Tak Wajar

Minggu, 07 Juni 2026 – 07:15 WIB

jpnn.com - Polisi masih mengusut kasus kematian seorang wanita di rumah kos Jalan Ganggeng 6, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat (5/6) sekitar pukul 02.00 WIB.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Awaludin Kanur menilai kematian wanita tersebut tidak wajar.

Namun, pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kematian korban.

"Memang, kematian bisa dibilang tidak wajar," kata Awaludin di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Dia meminta seluruh pihak agar bersabar selama satu sampai dua hari ke depan karena penyelidikan masih berlangsung.

Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. "Nanti kita info, ya, kalau sudah ada titik terangnya," ujar Awaludin.

Saat ini, katanya, petugas masih fokus menyelidiki kasus tersebut untuk mengungkap pelakunya.

"Kami mohon doanya agar segera terungkap pelaku dan juga motifnya. Perkembangan segera di-update," tutur Awaludin.