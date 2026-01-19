Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Kaltara

Polisi Selamatkan Seorang Ibu Paruh Baya dari Serangan Buaya di Tarakan

Senin, 19 Januari 2026 – 20:55 WIB
Personel Polres Tarakan berhasil menyelamatkan seorang ibu paruh baya yang menjadi korban serangan buaya saat beraktivitas di sekitar Waduk Persemaian, Tarakan, Senin (19/1). (ANTARA/HO-Polres Tarakan)

jpnn.com - TARAKAN - Personel Polres Tarakan, Kalimantan Utara, berhasil menyelamatkan seorang ibu paruh baya yang diserang buaya sepanjang tiga meter saat melakukan aktivitas di sekitar Waduk Persemaian, Senin (19/1) sekitar pukul 15.15 WITA.

"Kejadian bermula ketika korban yang identitasnya belum diketahui sedang mengambil rumput di tepi Waduk Persemaian untuk pakan ternak sapi," kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Tarakan Iptu Rusli dalam keterangan tertulis diterima di Tarakan, Senin (19/1).

Saat sedang beraktivitas, lanjur dia, korban tiba-tiba diterkam seekor buaya.

Korban sempat meminta pertolongan kepada warga sekitar.

Mendengar teriakan dari korban, personel Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) yang sedang melaksanakan kegiatan pembinaan fisik (binsik) terhadap calon siswa (casis) Polri, segera menuju lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan.

Dengan sigap, personel berupaya melepaskan gigitan buaya yang diperkirakan berukuran panjang sekitar 3 meter dengan lebar kurang lebih 40 sentimeter dari kaki korban.

Setelah berhasil dievakuasi, korban segera ditolong oleh personel Bagian SDM dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT) menggunakan kendaraan dinas Bag SDM guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka serius berupa patah tulang pada bagian betis kaki kanan yang disebabkan oleh gigitan buaya.

Polisi menyelamatkan seorang ibu paruh buaya dari serangan buaya di Tarakan, Kaltara.

