Polisi Selidiki Dugaan Ekploitasi Anak dalam Promosi Vape oleh Bigmo

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA PPO) Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan eksploitasi anak dalam promosi vape yang diduga melibatkan pemilik akun YouTube berinisial MJ alias Muhammad Jannah alias Bigmo.

Penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut atas surat pengaduan yang disampaikan oleh TP melalui kuasa hukum Tri Agnibrata & Partners pada 31 Juli 2026.

“Penyelidik telah melakukan langkah awal untuk mendalami peristiwa yang dilaporkan,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Selasa (4/8).

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Menurutnya, penyelidik telah meminta keterangan dari pihak yang menyampaikan pengaduan serta mendalami bahan dan dokumen digital yang diperoleh.

Adapun penyidik melakukan klarifikasi terhadap TP pada Minggu (2/8). Selanjutnya pada Senin (3/8), petugas mendatangi lokasi yang diduga berkaitan dengan peristiwa dugaan eksploitasi anak itu di wilayah Jakarta Selatan.

Pada hari yang sama, penyidik juga meminta keterangan dari orang tua dan empat anak yang muncul dalam video dengan pendampingan orang tua masing-masing.

Dalam rangkaian penyelidikan, penyidik turut mendatangi kantor PT TLI di Jakarta Utara untuk meminta keterangan dan melakukan pendalaman terhadap dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja antara perusahaan tersebut dengan MJ.

“Keterangan dan dokumen yang diperoleh masih didalami sebagai bagian dari proses penyelidikan,” jelasnya.