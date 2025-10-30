Polisi Selidiki Identitas Mr X Korban Pembunuhan yang Ditemukan Terkubur di Siak

jpnn.com - Polisi masih menyelidiki kasus penemuan mayat pria tanpa identitas yang ditemukan terkubur di kebun warga Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau.

Jasad korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan dibungkus terpal biru, pada Selasa 28 Oktober 2025 sore.

Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra mengatakan hingga kini pihaknya masih berupaya mengungkap identitas korban yang diduga kuat menjadi korban pembunuhan.

“Korban masih berstatus Mr. X, karena tidak ditemukan identitas diri di sekitar lokasi. Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan pihak terkait untuk mengetahui siapa korban ini,” ujar AKBP Eka Kamis (30/10)

Penemuan mayat tersebut bermula dari laporan seorang warga bernama A (37), yang mencurigai adanya bau busuk menyengat dari area kebunnya di Jalan Maredan, Kampung Perawang Barat.

“Sekitar pukul 13.00 WIB, saksi mencium bau tidak sedap dan menemukan gundukan tanah yang baru. Saat digali, ia melihat ada bagian tangan manusia yang muncul dari dalam tanah,” jelas Eka.

Saksi yang panik kemudian melapor ke Bhabinkamtibmas Polsek Tualang. Petugas pun langsung menuju lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dari hasil pemeriksaan awal, korban ditemukan dalam keadaan telanjang dan tertutup terpal warna biru, dengan tubuh yang sudah mulai membusuk.